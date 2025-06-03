Dünya

Macron’un Heykeli Çalındı, 40 Bin Euro!

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PARİS’TE HEYKEL HIRSIZLIĞI

Fransa basınında yer alan haberlere göre, başkent Paris’teki Grevin Müzesi’nde meydana gelen olayda, ünlü isimlerin bal mumu heykellerinin sergilendiği alanda bir hırsızlık olayı gerçekleşti. İki kadın ve bir erkeğin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un heykelini çaldığı bildiriliyor.

GREENPEACE ÜYELERİ OLDUĞU İDDİA EDİLİYOR

Şüphelilerin çevre örgütü Greenpeace üyesi oldukları öne sürülüyor. Müzeye girdikten sonra kıyafet değişikliği yaparak müze çalışanı gibi davranan bu kişiler, heykeli örtüye sararak müzenin acil çıkış kapısından çıkmayı başardı. Söylenenlere göre, çalınan eserin değeri 40 bin euro civarında bulunuyor.

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