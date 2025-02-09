Madrid Derbisi Berabere Sonuçlandı: 1-1

MAÇ ÖZETİ

La Liga’nın 23. haftasında Real Madrid ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi. Santiago Bernabeu Stadyumu’nda yapılan maç, her iki takımın da gollerine ev sahipliği yaptı.

GOLLERİN PEŞİNDEN

35. dakikada Atletico Madrid, penaltı atışından Julian Alvarez ile öne geçti. Real Madrid, 50. dakikada Kylian Mbappe ile eşitliği sağladı. Karşılaşma boyunca başka gol sesi çıkmayınca takımlar müsabakayı 1-1’lik eşitlikle tamamladı.

PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte Real Madrid, 50 puanla liderliğini korudu. Atletico Madrid ise 49 puana yükselerek zirve takibini sürdürdü.