Maduro, ABD’ye sert tepki gösterdi

VENEZUELA’YA ABD’NİN ASKERİ MÜDAHALESİNE TEPKİ

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD’nin “uyuşturucu kartelleriyle mücadele” bahanesiyle Venezuela açıklarına savaş gemileri göndermesine tepki gösterdi. Başkent Karakas’taki bir üniversitede öğrencilerle bir araya gelen Maduro, ABD’nin olası askeri müdahalelerinin arkasında yatan niyetleri açıkladı. Maduro, “Trump’ın ellerini kana bulamak istiyorlar.” sözleriyle ABD yönetimine karşı sert bir eleştiride bulundu. ABD Başkanı Donald Trump’ın ailesine hitap eden Maduro, “Buradan Trump ailesine sesleniyorum, Trump’ın ellerini kanla lekelemek istiyorlar. Beyaz Saray’ı kim yönetiyor derseniz, (ABD Dışişleri Bakanı) Marco Rubio yönetiyor, Miami mafyası yönetiyor.” şeklinde konuştu.

VENEZUELA’NIN PETROL REZERVLERİNE YÖNELİK HIRSLAR

ABD’nin Venezuela’ya yönelik gerçek maksadını bildiklerini belirten Maduro, “Gerçekte neden geldiklerini biliyorsunuz. Venezuela’nın petrolünü bedavaya ele geçirmek, ülkenin başlıca gaz rezervlerini kontrol altına almak istiyorlar.” ifadelerini kullandı. Maduro, Venezuela’nın zenginliklerinin halkına ait olduğunu vurguladı ve “O petrol rezervleri Maduro’ya ait değildir, aynı şekilde Gringolara (ABD) da ait değildir. O petrol çocukların, gençlerin ve tüm Venezuela halkınındır.” dedi. Ayrıca, ABD’li gençlere seslenerek, “Ülkenin bütçesi savaşa, işgale, füze göndermeye ya da halka bomba yağdırmaya harcanmıyor.” şeklinde bir mesaj verdi.

ABD VE VENEZUELA ARASINDAKİ GERGİNLİK ARTIYOR

ABD Başkanı Trump’ın daha önce imzaladığı bir kararname ile Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle mücadelede ordunun daha fazla kullanılması talimatını verdiği biliniyor. Maduro’nun, ABD’ye uyuşturucu kaçakçılığından sorumlu “Cartel de los Soles”in lideri olduğu iddia ediliyor. 25 Temmuz’da ABD Hazine Bakanlığı, “Cartel de los Soles”i, Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist olarak tanımladı. Ayrıca, ABD yönetimi, 8 Ağustos’ta Maduro’nun tutuklanması veya mahkum edilmesi için bilgi sağlayacak kişilere verilen ödülü 25 milyondan 50 milyon dolara yükseltti. Maduro, daha önce yaptığı açıklamalarda, “Denizlerimizi, gökyüzümüzü ve topraklarımızı biz savunuruz, biz özgürleştiririz.” diyerek olası müdahalelere karşı kararlılığını belirtti. Trump’ın talimatıyla 28 Ağustos’ta bölgeye gönderilen denizaltı ve 7 savaş gemisinden oluşan deniz grubunun hareket ettiği bildirildi.