Maduro, ABD’ye Sert Tepki Gösterdi

MADURO’DAN ABD’YE SERT SÖZLER

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD’nin “uyuşturucu kartelleriyle mücadele” bahanesiyle savaş gemilerini Venezuela açıklarına göndermesine tepki gösterdi. Başkent Karakas’taki bir üniversitede öğrencilere hitap eden Maduro, ABD’nin ülkesine olası askeri müdahalesini gündeme getirdi. “Trump’ın ellerini kana bulamak istiyorlar” ifadesiyle Trump ailesine seslenen Maduro, “Beyaz Saray’ı kim yönetiyor derseniz, (ABD Dışişleri Bakanı) Marco Rubio yönetiyor, Miami mafyası yönetiyor” dedi.

ABD’NİN AMACI PETROL

Maduro, ABD’nin Venezuela’ya yönelik gerçek niyetini bildiklerini vurgulayarak, “Venezuela’nın petrolünü bedavaya ele geçirmek ve ülkenin başlıca gaz rezervlerini kontrol altına almak istiyorlar. Ama buradan, başkent Karakas’ın sokaklarından, okuduğum üniversiteden size (ABD) sesleniyorum: Venezuela’da barış, egemenlik, özgürlük ve bağımsızlık olacak” diye konuştu. Venezuela’nın doğal kaynaklarının halka ait olduğunu belirten Maduro, “O petrol çocukların, gençlerin ve tüm Venezuela halkınındır” dedi.

GERGİNLİK VE SAVAŞ GEMİLERİ

ABD Başkanı Trump daha önce, Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele iddiasıyla ordunun aktif kullanımını öngören bir kararname imzalamıştı. Maduro’nun, ABD’ye uyuşturucu kaçakçılığından sorumlu “Cartel de los Soles”in liderliğini yaptığı iddia edilirken, ABD Hazine Bakanlığı bu örgütü 25 Temmuz’da “Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist” olarak tanımlamıştı. ABD yönetimi, Maduro’nun tutuklanması veya mahkum edilmesi için bilgi sağlayana, ödülü 50 milyon dolara çıkardığını bildirdi. Maduro, Olmazmış şekilde ABD’nin olası müdahalesine karşı “Denizlerimizi, gökyüzümüzü ve topraklarımızı biz savunuruz, biz özgürleştiririz” diyerek, hiçbir gücün Venezuela’nın topraklarına el atamayacağını söyledi. Trump’ın direktifiyle 28 Ağustos’ta bölgeye gönderilen denizaltı ve savaş gemilerinin, Venezuela açıklarına doğru yola çıktığı öğrenildi.