Maduro’dan İran’la Destek Vurgusu

MADURO’DAN İSRAİL SALDIRILARINA TEPKİ

Venezuela’nın devlet televizyonu VTV’ye değerlendirmelerde bulunan Maduro, 13 Haziran’da İsrail’in İran’ın çeşitli şehirlerindeki nükleer tesislere yönelik gerçekleştirilen ve ordunun üst kademesini de hedef alan kapsamlı saldırılarına yanıt verdi. Maduro, “İran, Filistin, Suriye, Lübnan, Yemen ile tüm Müslüman ve Arap halklarıyla olan mutlak dayanışmamızı kesin bir şekilde teyit ediyoruz” dedi.

BİNYAMİN NETANYAHU’YA ÇAĞRI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun “çılgınlıklarının” sona ermesi gerektiğini belirten Maduro, “Gazze’de, Batı Şeria’da Filistin halkına karşı katliam yapmasına izin verildi ve buna sessiz kalındı. Onları (İsrail) silahlandırdılar, onlara para, uçak ve füzeler verdiler, binlerce çocuğu, kadını, erkeği, yaşlıyı öldürmeleri için” şeklinde bir değerlendirme yaptı.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER’İN TUTUMUNA ELEŞTİRİ

Maduro, Birleşmiş Milletler’in (BM) Gazze’deki yaklaşımını da eleştirerek, “Birleşmiş Milletler’in tüm kurumları, Gazze Şeridi’ndeki konutların, evlerin, okulların, camilerin ve hastanelerin yüzde 80’inin yıkılmasına sessiz kaldı. Şimdi de yüzünüzü başka tarafa mı döneceksiniz? Şimdi Berlin ne diyor, Paris ne diyor, Londra ne diyor, Washington ne diyor? 21. yüzyılın Hitler’ine karşı sessizlik sürerken şimdi de İran halkı mı hedef alınıyor?” şeklinde konuştu.