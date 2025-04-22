MaduRo’nun Bukele’ye Sert Yanıtı

ABD’NİN GÖÇMEN POLİTİKALARI DİPLOMATİK KRİZE YOL AÇTI

ABD’nin göçmen politikaları, Venezuela ve El Salvador arasında bir diplomatik gerginlik yarattı. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD tarafından El Salvador’a sınır dışı edilen Venezuelalı göçmenlerin ülkesine geri gönderilmemesi nedeniyle El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele’yi eleştiriyor.

MADURO: “GÖÇMENLERE KARŞI SİSTEMATİK İNSAN HAKLARI İHLALİ VAR”

Maduro, devlet televizyonu VTV’ye verdiği demeçte, “Buna nasıl adalet, demokrasi, özgürlük diyebilirsiniz? El Salvador’da kaçırılan gençlerin koşulsuz olarak serbest bırakılmaları için bir an önce harekete geçilmeli” diyerek, mevcut durumu kınadı.

BUKELE’DEN DEĞİŞ-TOKUŞ ÖNERİSİ

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Venezuela yönetiminin 252 siyasi mahkumu serbest bırakması durumunda, ABD’den El Salvador’a sınır dışı edilen 252 Venezuelalı göçmenin serbest bırakılabileceğini duyurdu.

ABD’NİN GÖÇMEN POLİTİKASI VE ÇETELERLE MÜCADELE

ABD Başkanı Donald Trump, düzensiz göçmenlerle mücadele ederken, MS-13 ve Tren de Aragua çetesi üyelerini “yabancı terör örgütleri” listesine ekledi. Trump yönetimi, bu çetelerle bağlantılı oldukları iddiasıyla tutuklanan bireyleri El Salvador’daki hapishanelere göndermekte.