Mahalle Başkanları Kampında AK Parti İstanbul’dan Açıklamalar

Mahalle Başkanları İstişare ve Değerlendirme Kampı Gerçekleştirildi

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı “Her mahallesiyle, her hikayesiyle İstanbul” teması ve “İstanbul’da bir olmak” sloganıyla “Mahalle Başkanları İstişare ve Değerlendirme Kampı”nı Ankara Kızılcahamam’da düzenledi. Programda mahalle teşkilatlarının sahadaki performansı, koordinasyon mekanizmaları ve gelecekteki stratejik yol haritası detaylı bir şekilde ele alındı.

TEŞKİLAT HAFIZASI DEĞERLENDİRİLDİ

Eski dönem teşkilat başkanlarını bir araya getiren zirvede, teşkilat hafızası ve sahada edinilen deneyimlerin değerlendirilmesine de yer verildi. Programın ikinci günü, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir’in önemli açıklamalarına sahne oldu. Özdemir, mahalle başkanlarına hitap ederken geçen bir yıl içinde tüm zorluklara rağmen toplumla olan bağlarını daha da güçlendirdiklerini aktardı.

SEÇİM ANKETLERİNDE KAYDA DEĞER ARTIŞ

Özdemir, AK Parti’nin oy oranlarına dair değerlendirmelerde bulunarak, “Anketlerimizde, İstanbul’da şu anda önemli bir ilerlemenin var olduğunu ifade etmek istiyorum. Kazandığımız 2023 seçimine göre daha iyi bir noktadayız. Belediye başkanlıklarımızda, ilçe belediyelerimizde nisan ayına göre 6 puan daha yukarıdayız. Büyükşehirde de nisan ayına göre daha ileri noktadayız. Bunları düzenli aralıkta ölçerek, ipi göğüsleyeceğimiz güne kadar bu yolculuğu devam ettireceğiz” şeklinde konuştu.

İSTANBUL’UN ŞAHLANDIRICI ROLÜ

Çalışmalarına gayretle, aşkla ve şevkle devam edeceklerini belirten Abdullah Özdemir, “Bizim Cumhurbaşkanımıza bir İstanbul borcumuz var. İstanbul’un yükselişi Türkiye’nin yükselişidir” dedi. Özdemir, “Kıymetli milletvekillerim Anadolu’ya da gidiyorlar. Erzurum’un bir köyünde dahi İstanbul’da neler yapıldığını herkes biliyor. İstanbul, yalnızca kendisini değil, tüm Türkiye’yi de şahlandıracak bir sorumluluğa sahip” ifadelerini kullandı.