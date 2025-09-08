Mahalle Girişine Sürgülü Kapı Yapıldı

MUHTAR İLGİNÇ BİR UYGULAMA BAŞLATTI

Bursa’da bir muhtar, orman yangınlarıyla mücadele için dikkat çekici bir uygulama hayata geçirdi. Kestel ilçesindeki kırsal Orhaniye Mahallesi’nde orman yangınlarına karşı önlem almak amacıyla sıra dışı bir yöntem benimsendi. Muhtar Osman Yıldız, mahallenin ormana giden yollarına elektronik sürgülü kapı sistemi kurarak çevreye güvenlik kameraları yerleştirdi. Mahalle sakinleri, orman bölgesinde bulunan tarlalarına ulaşabilmek için bağış yaparak kapının kumandasını temin ediyor. Mahalle dışından gelen vatandaşların girişine ise izin verilmiyor.

ÜÇ ÇIKIŞTA SÜRÜĞÜ KAPI VAR

Muhtar Osman Yıldız, mahallenin üç çıkışında sürgülü kapı bulunduğunu ve başka bir bölgeye de aynı uygulamanın yapılacağını belirtti. “Önceden mahallemizde tedbir amacıyla, üzerinde kilit olan kapılar vardı. Bunlar ihtiyacı karşılamıyordu.” diyen Yıldız, “Mevcut kapılarla uğraşmaktan bıktım. Bu projeye doğal olarak karşı çıkanlar oldu ama mahalle sakinlerimiz memnun. 147 yıllık bir yerleşim yeri burası.” ifadelerini kullandı.

AMACIMIZ YANGINLARI ÖNLEMEK

Art niyetli kişilerin bu bölgeyi mahalle girişi olarak tanıttığını belirten Yıldız, “Oysa burası mahallenin girişi değil, ormanlara çıkışı. Bizim amacımız yangınları önleyip hırsızlığın önüne geçmek.” dedi. Yıldız, mahalleye yapılan kapıdan köylerine gezmek için gelen kişilerin memnun olmadığını ifade ederek, “Bu projeyi mahalle sakinlerimizle birlikte köyümüze destek olmak amacıyla kendi cebimizden yaptırmak istedik. Ve yaptırdık. Projemizi tamamladıktan sonra bu kez kendi imkanlarımızla, mahallemize traktör ve su tankerleri de alacağız. Bu çalışmalara devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.