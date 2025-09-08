Mahalleye Sürgülü Kapı Yaptırıldı

MUHTARDAN YENİ YETENEKLER

Bursa’nın Kestel ilçesinde bir muhtar, orman yangınlarıyla mücadele etmek amacıyla inovatif bir uygulama başlattı. Orhaniye Mahallesi’nde, orman yangınlarına karşı önlem almak için ilginç bir yöntem geliştirildi. Muhtar Osman Yıldız, mahalledeki ormana çıkan yollara elektronik sürgülü kapı sistemi kurarak, çevresine de güvenlik kameraları yerleştirdi. Mahalle sakinleri, orman bölgesindeki tarlalarına ulaşmak için bağış yaparak bu kapının kumandasını alabiliyor. Mahalle dışından gelen vatandaşların ise girişine izin verilmiyor.

ÜÇ NOKTADA KAPI UYGULAMASI

Muhtar Osman Yıldız, mahallede üç çıkışta sürgülü kapı olduğunu ve bir noktaya daha benzer bir uygulama yapılacağını ifade etti. Daha önce mahallede tedbir amaçlı kilitli kapılar bulunduğunu ancak bunların ihtiyaçları karşılamadığını belirtti. “Mevcut kapılarla uğraşmaktan bıktım.” diyen Yıldız, mahalle sakinlerinin uygulamadan memnun olduklarını, buranın 147 yıllık bir yerleşim yeri olduğunu vurguladı.

Muhtar Yıldız, bazı kişilerin bu bölgeyi mahalle girişi olarak tanıttığını aktararak, “Oysa burası mahallenin girişi değil, ormanlara çıkışı. Bizim amacımız yangınları önleyip hırsızlığın önüne geçmek.” dedi. Kapı projesine köylerine gezmeye gelen kişilerin olumsuz baktığını da belirten Yıldız, “Bu projeyi mahalle sakinlerimizle birlikte, köyümüze destek olmak amacıyla kendi cebimizden yaptırmak istedik. Ve yaptırdık. Projemizi tamamladıktan sonra, kendi imkanlarımızla mahallemize traktör ve su tankerleri de alacağız. Bu çalışmalara devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.