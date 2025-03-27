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Mahir Polat Cezaevinden Hastaneye Kaldırıldı

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İBB GENEL SEKRETER YARDIMCISI HASTANEYE KALDIRILDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma sürecinde tutuklanan ve Silivri Cezaevi’ne gönderilen İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat hastaneye kaldırıldı. Gazeteci İsmail Küçükkaya, Halk TV’deki programında bu önemli gelişmeyi duyurdu. Küçükkaya, Mahir Polat’ın kardeşi Turgay Polat’ın kendisiyle iletişim kurduğunu belirtip, “Turgay Polat aradı, Mahir Polat hastaneye kaldırılmış. Çok ciddi kalp sorunları vardı. Stent takılmıştı, hatta bazı ameliyatlar için gün alıyordu. Kardeşi Turgay Polat’tan öğrendim” diye aktardı.

KALP RAHATSIZLIĞI NEDENİYLE ANJİYO OLDU

Mahir Polat, 21 Şubat tarihinde yaptığı bir paylaşımda, son 4 yıl içinde üçüncü kez anjiyo olduğunu ifade etmişti. Bu sürede kalbine toplamda 6 stent takıldığını açıklayan Polat, buna ek olarak 2 damarındaki tıkanmayı sürekli takip etmesi gerektiğini de vurgulamıştı.

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