Mahir Polat’ın Ev Hapsi Kararı Kaldırıldı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NE YÖNELİK SORUŞTURMA GELİŞMELERİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ya yönelik “kent uzlaşısı” soruşturması çerçevesinde tutuklanan Mahir Polat ile alakalı yeni bir durum ortaya çıktı. Polat’a uygulanan ev hapsi şeklindeki adli kontrol kararının kaldırıldığı belirtildi. Süreçle ilgili diğer işlemlerin tamamlanmasının ardından kararın resmi hale gelmesi bekleniyor. Polat, 23 Mart 2025 tarihinde tutuklanarak Marmara Cezaevi’ne gönderilmişti.

ADLİ KONTROLDE YENİ AŞAMA

Cezaevinde bulunduğu sürede çeşitli sağlık sorunları yaşadığı ifade edilen Polat hakkında, 9 Nisan 2025 tarihinde ev hapsi kararı alınmıştı. Son olarak ev hapsinin kaldırılmasıyla birlikte Polat’ın adli kontrol sürecinde yeni bir aşamaya geçilmiş oldu.

İŞLEMLER TAMAMLANMALI

Aktarılan bilgilere göre, kararın uygulamaya geçebilmesi için Denetimli Serbestlik Müdürlüğü nezdindeki işlemlerin tamamlanması gerekmektedir.