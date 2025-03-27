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Mahir Polat Sağlık Sorunlarıyla Hastanede

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MAHİR POLAT HASTANEYE KALDIRILDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik başlatılan soruşturma sürecinde tutuklanan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Silivri Cezaevi’nden hastaneye götürüldü. Gazeteci İsmail Küçükkaya, Halk TV’deki programında bu durumu dile getirdi. Küçükkaya, kardeşi Turgay Polat’ın kendisine bilgi verdiğini belirterek, “Turgay Polat aradı, Mahir Polat hastaneye kaldırılmış. Çok ciddi kalp sorunları vardı. Stent takılmıştı, hatta bazı ameliyatlar için gün alıyordu. Kardeşi Turgay Polat’tan öğrendim” şeklinde konuştu.

KALP RAHATSIZLIĞI SEBEPLİ ANJİYO

Mahir Polat, 21 Şubat tarihinde sosyal medya üzerinden yapmış olduğu bir paylaşımında, son dört yıl içerisinde üçüncü kez anjiyo olduğunu açıklamıştı. Yapılan anjiyolar sonucunda kalbine toplamda 6 stent takıldığını aktaran Polat, iki damarındaki tıkanmayı da düzenli bir şekilde takip etmek zorunda olduğunu ifade etmişti.

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