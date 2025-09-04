Mahkeme, CHP’nin Dosyasını İstedi

ANKARA MAHKEMESİNDEN TALEP

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne yazdığı talep yazısında, Cumhuriyet Halk Partisi’nin İstanbul İl Kongresi’ne ait dosyayı istedi. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleşen 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde seçilen isimlerin yanı sıra Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’nın 11 Ekim 2023 tarihli kararında belirtilen İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu Asıl ve Yedek Üyeleri ile İl Disiplin Kurulu Asıl ve Yedek Üyelerinin tedbiren görevlerinden uzaklaştırılmasına karar verdi.

KURULTAYDA YENİ GELİŞMELER

CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptal edilmesiyle birlikte, Özgür Özel’in genel başkanlığa seçildiği kurultay yeniden gündeme geldi. İstanbul delegelerinin kurultaya büyük etki göstermesi ve şaibeli durumlarının ortaya çıkması, kongrenin iptal edilip edilemeyeceği sorusunu gündeme getiriyor. Hukukçular, İstanbul delegelerinin bu şaibeli statüsünün tescillenmesi durumunda, kurultayın iptal edilmesinin güçlü bir ihtimal olduğunu değerlendiriyor.