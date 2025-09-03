Mahkeme, Google’ın Chrome Satışını Reddetti

ABD’DE GÖRÜLEN ANTİTRÖST DAVASINDA ÖNEMLİ KARAR

ABD federal mahkemesi, Google’a karşı açılan antitröst davasında dikkat çekici bir karar aldı. Washington DC Bölge Mahkemesi, Adalet Bakanlığı’nın Google’ın Chrome internet tarayıcısını elden çıkarması yönündeki isteğini reddetti. Mahkeme, şirketin Chrome veya Android işletim sistemini satışa çıkarmasının gereksiz olduğuna işaret etti. Karara göre, Google’ın bu ürünleri yasa dışı kısıtlamalar amacıyla kullanmadığını belirtti ve davacıların satış talebinin “aşırıya kaçtığını” ifade etti.

MAHKEME KARARI VE REKABETİ TEŞVİK EDEN UYGULAMALAR

Mahkeme, Google’ın bazı uygulamalarının cihazlarda önceden yüklenmesi veya yerleştirilmesi için dağıtım ortaklarına yaptığı finansal ödemeleri durdurmasına gerek olmadığını söyledi. Ayrıca, şirketin nitelikli rakipleriyle belirli arama endeksi ve kullanıcı etkileşimi verilerini paylaşması gerekliliğini de vurguladı. Bu durumun rekabeti teşvik edeceği vurgulandı.

AÇIKLAMALAR VE DAVA SÜRECİ

ABD Adalet Bakanlığı, 24 Ocak 2023’te yaptığı bir açıklamada, California, Colorado, Connecticut, New Jersey, New York, Rhode Island, Tennessee ve Virginia eyaletlerinin başsavcılarıyla birlikte Google’a karşı Virginia Doğu Bölgesi Bölge Mahkemesi’nde antitröst davası açıldığını duyurdu. Açıklamada, şirketin çok sayıda dijital reklam teknolojisi ürününü tekeline aldığına dair iddialar doğrultusunda, rekabete aykırı ve dışlayıcı yöntemlerle sektördeki hakimiyetini pekiştirdiği öne sürüldü.

Son 15 yılda Google’ın satın alma yoluyla reklam teknolojisi rakiplerini etkisiz hale getirdiği ve digital reklam pazarında daha fazla yayıncıyı ve reklamcıyı ürünlerini kullanmaya zorladığı ifade edildi. Ayrıca, Google’ın rakip ürünlerin kullanılmasını sınırlayarak sektördeki hakimiyetini artırdığı belirtildi. Geçen yıl kasım ayında, ABD Adalet Bakanlığı federal yargıçtan Google’ı Chrome internet tarayıcısını satmaya zorlamasını talep etmişti.