Mahkeme, Google’ın Chrome’u Satmasını Reddetti!

FEDERAL MAHKEMEDEN GÖRÜLEN ANTİTRÖST DAVASINDA ÖNEMLİ KARAR

ABD’nin federal mahkemesi, Google’a yönelik açılan antitröst davasında dikkat çekici bir sonuç verdi. Washington DC Bölge Mahkemesi, Adalet Bakanlığı’nın Google’ın Chrome internet tarayıcısını satma yönündeki talebini geri çevirdi. Mahkeme, Google’ın Chrome veya Android işletim sistemini elden çıkarmasına gerek olmadığına vurgu yaptı. Kararda, Google’ın bu ürünleri yasa dışı kısıtlamalarda kullanmadığı belirtilerek, davacıların satış talebinin “aşırıya kaçtığı” ifade edildi.

DAĞITIM ORTAKLARIYLA İLİŞKİLER DEVAM EDECEK

Kararda, şirketin bazı uygulamalarının cihazlara önceden yüklenmesi ya da yerleştirilmesi için dağıtım ortaklarına yaptığı ödemeleri durdurmasını gerektirecek bir durum olmadığı vurgulandı. Google’ın nitelikli rakipleriyle belirli arama dizini ve kullanıcı etkileşimi verilerini paylaşmasına izin veren kararda, bu durumun rekabeti teşvik edeceği kaydedildi.

ABD ADALET BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

ABD Adalet Bakanlığı, 24 Ocak 2023’te yaptığı açıklamada, California, Colorado, Connecticut, New Jersey, New York, Rhode Island, Tennessee ve Virginia eyaletlerinin başsavcıları ile birlikte Google’a Virginia Doğu Bölgesi Bölge Mahkemesi’nde bir antitröst davası açıldığını duyurmuştu. Yapılan açıklamada, şirketin çok sayıda dijital reklam teknolojisi ürününü tekeline aldığı ve sektördeki hakimiyetine yönelik her türlü tehdidi ortadan kaldırmak amacıyla rekabete aykırı, dışlayıcı ve yasa dışı yöntemler kullandığı ifade edilmişti.

GEÇMİŞ DAVA GELİŞMELERİ

Son 15 yıl boyunca Google’ın, satın alma yoluyla reklam teknolojisi rakiplerini etkisiz hale getirdiği ya da ortadan kaldırdığı anlatılan açıklamada, şirketin daha fazla yayıncıyı ve reklamcıyı ürünlerini kullanmaya zorlamak için dijital reklam pazarındaki hakimiyetini kullandığı ve rakip ürünlerin kullanılmasını engellediği öne sürüldü. Bunun yanı sıra, ABD Adalet Bakanlığı, geçen yıl kasım ayında federal yargıçtan Google’ı Chrome internet tarayıcısını satmaya zorlamasını talep etmişti.