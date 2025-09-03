Mahkeme, Google’ın Chrome’u satmasını reddetti

ABD’DE FEDERAL MAHKEME’DEN GÖZE ÇARPAN KARAR

ABD’de bir federal mahkeme, Google’a yöneltilen antitröst davası çerçevesinde önemli bir karar aldı. Washington DC Bölge Mahkemesi, Adalet Bakanlığı’nın Google’ın Chrome internet tarayıcısını satışını istemesi yönündeki talebini geri çevirdi. Mahkeme, Google’ın Chrome’u ya da Android işletim sistemini elden çıkarmasına gerek olmadığını bildirdi. Kararda, Google’ın bu ürünleri yasa dışı kısıtlamalarda kullanmadığı vurgulanarak, davacıların satış talebinin “aşırıya kaçtığı” ifadesine yer verildi.

KARARDAKİ DETAYLAR

Mahkeme, Google’ın bazı uygulamalarının cihazlara önceden yüklenmesi veya yerleştirilmesi için dağıtım ortaklarına yaptığı ödemeleri durdurması gerektiğinin belirtilmediği bir karara vardı. Ayrıca, Google’ın nitelikli rakipleri ile belirli arama endeksi ve kullanıcı etkileşimi verilerini paylaşması gerektiği sonucuna ulaşıldı. Bu durumun rekabeti teşvik edeceği kaydedildi.

AÇIKLAMALAR VE İDDİALAR

ABD Adalet Bakanlığı, 24 Ocak 2023 tarihinde, California, Colorado, Connecticut, New Jersey, New York, Rhode Island, Tennessee ve Virginia eyaletlerinin başsavcılarıyla birlikte Google’a Virginia Doğu Bölgesi Bölge Mahkemesi’nde bir antitröst davası açtığını duyurdu. Açıklamada, şirketin dijital reklam teknolojisi ürünlerini tekeline almakla suçlandığı ve Google’ın sektördeki hakimiyetine yönelik tehditleri ortadan kaldırmak için rekabete aykırı ve yasa dışı yöntemler kullandığı öne sürüldü. Son 15 yıl boyunca, Google’ın satın almalar yoluyla reklam teknolojisi rakiplerini etkisiz hale getirdiği veya ortadan kaldırdığı iddia edildi. Şirketin, daha fazla yayıncıyı ve reklamcıyı ürünlerini kullanmaya zorlamak için dijital reklam pazarındaki hakimiyetini kullandığı belirtildi.

GEÇMİŞ DAVA TALEPLERİ

Geçtiğimiz yıl kasım ayında, ABD Adalet Bakanlığı, federal yargıçtan Google’ı Chrome internet tarayıcısını satmaya zorlamasını istemişti. Bu dava süreci, Google’ın piyasa üzerindeki etkisini sorgularken, şirketin rekabetçi davranışlarının da detaylı bir şekilde incelenmesine yürütülmekte.