Mahkeme Kararı Sonrası Açıklama: Gürsel Tekin

Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 8 Ekim 2023’te gerçekleşen İstanbul İl Kongresi’nin iptali isteğiyle açılan davayı usulden reddetti. Mahkemenin verdiği kararla birlikte istinaf yolunun açık olduğu duyuruldu. Bu gelişmenin ardından, CHP İstanbul İl Başkanlığı’na atanan Gürsel Tekin, bir açıklama yaparak durumunu belirtti. Tekin, “Biz Çağrı Heyeti olarak görevimizin başındayız. Bazı medya organlarında çıkan yalan ve yanlış haberlere itibar etmeyin. Bizim davamız Cumhuriyet Halk Partisi’nin yoludur. En kısa sürede sorunların üstesinden gelerek görevimizi yol arkadaşlarımıza devredeceğiz” dedi.

Gürsel Tekin’in Avukatından Açıklama

Gürsel Tekin’in avukatı Barış Demirkuş, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu bilgileri verdi: “İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kararı yürürlüktedir, işlemleri ve sonuçları devam etmektedir. İstanbul il kongresinin iptaline ilişkin bir delege tarafından usul hukuka göre eksik şekilde açılan davada, Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi ‘pasif husumet yokluğu’ nedeni ile davayı reddetti. Davada İstanbul İl Başkanlığı’nın tüzel kişiliğinin olmaması nedeniyle mahkeme taraf teşkilindeki hata sebebiyle pasif husumet yokluğuna hükmetti. Ayrıca, Ankara’da kendi dosyasıyla birleşen diğer bir davayı da bu kararla birlikte reddetti. İstanbul’da gerçekleşen il kongresi ile ilgili bir dava olduğu için yetkili mahkeme İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi olacaktır. Bu durum, “yargı yok hukuk yok” diyenlere aslında bugünkü karar ile bir yanıt olmuştur. Hatalı dava açıldığında reddedileceği ve hatalı taleplerin mutlaka mahkemeden geri döneceği ortaya çıkmıştır. Özetle Gürsel Tekin başkanlığındaki heyet, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin geçerli kararıyla görevdedir. Geçici heyetin hukuki durumu ise İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’nden gelecek bir karar ile değişecektir.”

Göreve Gürsel Tekin Atanmıştı

CHP’nin 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirdiği İstanbul İl Kongresi’nde Özgür Çelik il başkanı olarak seçilmişti. Ancak, kongrenin ardından “oylamaya hile karıştırıldığı” yönünde iddialar gündeme geldi. Bu tartışmaların sürmesi üzerine İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde seçilen başkan ve yönetimin geçici olarak göreve uzaklaştırılmasına ve İl Başkanlığı’na yeni bir yönetim kurulunun atanmasına karar verdi. Bu mahkeme kararı doğrultusunda Gürsel Tekin göreve getirildi. CHP yönetimi mahkeme kararına karşı çıkarken, Sarıyer’deki il başkanlığı binası ve çevresinde gerginlikler yaşandı. Parti yönetimi, il başkanlığı binasını kapatarak Bahçelievler ilçesine taşınma kararı aldı.