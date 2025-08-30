Mahkeme, Paraliaki’yi yıkma kararı verdi

PARALİAKİ BALIK RESTORANI İLE İLGİLİ YIKIM KARARI DEVAM EDİYOR

İstanbul Bebek’teki Boğaziçi Sit Alanı Öngörünüm Bölgesi’nde konumlanan Paraliaki Balık Restoranı hakkında, ruhsatı olmadığı iddiasıyla inşaat yapıldığı gerekçesiyle yıkım kararı verilmişti. Restoranın avukatları, bu yıkım kararı ile ilgili itirazda bulunarak yürütmenin durdurulmasını istedi. Ancak mahkemenin verdiği karar sonucunda bu talep reddedildi; bu durum, Paraliaki’nin yıkım işlemlerinin devam edeceği anlamına geliyor.

YIKIM SÜRECİ VE YARGI AŞAMASI

Bölgede, projelerine aykırı inşaatlar gerçekleştirdikleri gerekçesiyle birçok işletmeye de yıkım kararı verilmişti. İşletmeler, bu yıkım kararlarını yargıya taşıyarak idarenin kararının durdurulmasını talep etti. Yargısal süreç devam ederken, ilk yıkım kararı Paraliaki Bebek için kesinleşti. Habertürk TV’den Ceylan Sever’in haberine göre, İstanbul 11. İdare Mahkemesi’nin belirttiği üzere; 26 Mayıs 2025 tarihinde saat 10.00’da yıkım işlemlerinin gerçekleştirileceği MRB Restaurant ve Turizm İşletmeciliği Ticaret Anonim Şirketi’ne (Paraliaki Bebek) bildirildi.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MÜDAHİL OLDU

Restoranın avukatı, Boğaziçi İmar Şube Müdürlüğü’nün Boğaziçi Kanunu kapsamındaki ruhsatsız inşaat kararı ile yıktırılmasının hukuka aykırı olduğunu savundu. Pendik, yürütmenin durdurulmasını ve kararın iptalini talep etti. Bu süreçte, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na karşı davada İBB’nin yanında yer almak üzere müdahil olma talebinde bulundu. Mahkeme, Bakanlığın bu talebini kabul etmekle birlikte, “İdari işlemin açıkça hukuka aykırı olması durumunda ve uygulandığında telafisi güç ve imkansız zararların meydana gelmesi” halinde yürütmenin durdurulabileceğini ifade etti. Ancak Paraliaki’nin yürütmenin durdurulması talebi, hukukun gerekli şartlarının sağlanmadığı gerekçesiyle reddedildi. Kararda, itiraz yolunun açık olduğu vurgulandı. Bu gelişmelerle birlikte restoranın yıkım işlemlerinin sürmesi bekleniyor.