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Mahkeme “Sibel Can Haklı” Dedi

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İDDİALAR VE MAHKEME SÜRECİ

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde dava açan sanatçı, “Sibel Can-Türk Sanat Müziği” albümünde bulunan 12 eserin Raks Müzik tarafından dijital ortamlarda izinsiz ve hukuksuz bir şekilde kullanıldığını iddia etti. Sanatçının avukatı Ergin Akçay, mahkemeye sunduğu dava dilekçesinde, “Raks Müzik şirketinin bu eylemi nedeniyle müvekkil, telafisi imkânsız maddi ve manevi zarara uğramıştır. Davaya konu izinsiz kullanımın ve haksız tecavüzün durdurulmasını, önlenmesini ve ortadan kaldırılmasını istiyoruz. Eserlerin dijital müzik platformlarında kullanılmasının ve umuma iletilmesinin yasaklanmasını talep ediyoruz” dedi.

BİLİRKİŞİ RAPORU

Sanatçının yaptığı başvuruda bir bilirkişi raporu da önemli bir yer tutuyor. Bilirkişi, sanatçının eserleriyle ilgili haklarını devretmediğini belirtiyor. Bu durum, Raks Müzik’in kullanımıyla ilgili iddiaları daha da güçlendiriyor ve sanatı koruma mücadelesinin önemini ortaya koyuyor. Dava süreci devam ederken, sanatçının telif haklarıyla ilgili geliştirdiği bu yaklaşım dikkat çekiyor.

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