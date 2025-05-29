Mahkeme, Trump’ın Tarifelerini Engelledi

ABD ULUSLARARASI TİCARET MAHKEMESİ’NDEN TARİFELERE ENGEL KARARI

ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi, Başkan Donald Trump’ın yabancı ülkelere uyguladığı tarife uygulamalarında yasal yetkisini aştığına hükmetti ve bu tarifelerin uygulanmasını engellemeye karar verdi. Trump yönetiminin ithalat politikalarına yönelik olarak bazı özel şirketler ve eyaletler tarafından açılan davada mahkeme, Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası (IEEPA) çerçevesinde Başkan’a tanınan yetkinin aşıldığını tespit etti.

ANAYASA’YA GÖRE YETKİLER KONGRE’YE AİT

Kararda, ABD Anayasası’nın ticaretle ilgili düzenlemeler ve vergi koyma yetkisinin yalnızca Kongre’ye verildiği belirtildi. Mahkeme, itiraz edilen gümrük vergisi kararlarını iptal etmiş ve bu kararların kalıcı olarak uygulanmasını engelleyeceğini açıkladı. ABD basınında çıkan haberlere göre, Trump yönetiminin mahkeme kararına itiraz etmeyi planladığı ifade edildi.

TRUMP’IN TİCARET POLİTİKALARI

Trump, 2 Nisan tarihinde “Kurtuluş Günü” olarak adlandırdığı bir kararnameyi imzalayarak, ABD’nin ticaret partnerlerine karşılıklı esaslar doğrultusunda yeni tarifelerin uygulanmasını öngören bir düzenleme getirmişti. Trump, temel tarife oranını %10 olarak belirlediğini ve ülkelerin tarifeleri ile tarife dışı engellerini dikkate alarak ülkeye özel vergi oranlarını belirlediğini açıkladı.