Mahkemeden Mert Hakan Yandaş Ve Ersen Dikmen Kararları

Mahkemeden Fenerbahçeli futbolcular Mert Hakan Yandaş ve Ersen Dikmen hakkında önemli kararlar alındığı bildirildi.

TUTUKLULUK HALİ DEVAM EDİYOR

Adli süreçle ilgili olarak yapılan açıklamaya göre, mahkeme, sanıklar üzerinde kuvvetli suç şüphesi olduğu ve mevcut delil durumunu göz önünde bulundurarak Ersen Dikmen’in tutuklu kalmasına devam edilmesine karar verdi.

MERT HAKAN YANDAŞ’A YURT DIŞI YASAĞI

Mert Hakan Yandaş’ın durumu ise yurt dışına çıkış yasağı uygulaması ile ilgili olarak değerlendirildi. Yandaş’ın avukatının yaptığı tahliye talebi de mahkeme tarafından reddedildi.

DAVANIN İLK DURUŞMA TARİHİ

Tüm bu gelişmelerin ardından davanın ilk duruşmasının 3 Nisan 2026 tarihinde saat 10.30’da gerçekleştirileceği ifade edildi.

