Mahmut Tanal Darp İddialarını Paylaştı

PROTESTOLARDA DARP EDİLDİ

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, İstanbul’da devam eden protestolar sırasında polis tarafından darp edildiğini duyurdu. Tanal, sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği paylaşımda, vücudundaki darp izlerini, çizikleri ve morlukları fotoğraflar ile kamuoyuna sundu. Ayrıca, yaşadığı durumu hukuka ve demokrasiye yönelik bir saldırı olarak nitelendirdi.

DARP İZLERİNİ PAYLAŞTI

Mahmut Tanal, yaptığı açıklamada, “Tam 48 saattir sahadaydım. Çağlayan Adliyesi’nden Saraçhane’ye, oradan tekrar adliyeye… Evime dahi uğrayamadım, üzerimi başımı değiştiremedim. Polis saldırısı sırasında gömleğim yırtıldı ve bu sabah üzerimi çıkardığımda, gömleğimin tam altında kalan bölgede darp izlerini, çizikleri, morlukları gördüm” dedi. Bu izlerin yalnızca fiziksel bir saldırı değil, aynı zamanda hukuka, insan haklarına ve demokrasiye yönelen bir saldırının göstergesi olduğunu vurguladı.

Anayasal İhlaller Üzerine İddialar

Tanal, açıklamasında, barışçıl protesto hakkını kullanan vatandaşlara yönelik şiddetin, Anayasa’nın 34. maddesinde yer alan “toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı”nın ihlali olduğunu dile getirdi. Ayrıca, Anayasa’nın 26. maddesinde yer alan ifade özgürlüğünün de ihlal edildiğini belirtti. 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu’na da atıfta bulunan Tanal, polisin orantılı ve hukuka uygun müdahale yükümlülüğü olduğunu belirterek, görevini kötüye kullanan personelin suç işlemekte olduğunu savundu.

TÜRKİYE POLİS DEVLETİ DEĞİLDİR

Tanal, paylaşımında hukuk çerçevesinde görev yapan emniyet mensuplarını ayrı tuttuğunu, ancak saldırgan tutum sergileyenler hakkında yasal yollara başvuracağına dikkat çekti. “Bu saldırılarla sadece şahsıma değil, demokratik hak arayışındaki tüm yurttaşlara gözdağı verilmeye çalışılmaktadır. Ama biz susmayacağız! Türkiye bir polis devleti değildir. Vatandaş, anayasal haklarını kullandığı için coplanamaz,” ifadelerini kullandı.

HUKUK DEVLETİNE YARALANDIĞI İDDİASI

Tanal, paylaşımını şu sözlerle sonlandırdı: “Bu saldırı sadece bedenimde değil, hukuk devletinin ruhunda da derin bir yara açmıştır. Bu hukuksuzluğun ve vesayet zihniyetinin peşini asla bırakmayacağım!”