Mahmut Uslu, Adaylık Açıklaması Yaptı

MAHMUT USLU’DAN ALİ KOÇ’A AĞIR ELEŞTİRİLER

Fenerbahçe’nin eski yöneticisi Mahmut Uslu, derbi mağlubiyetinin ardından mevcut başkan Ali Koç’u sert bir dille eleştirdi. Uslu, “İçim kan ağlıyor. Öfkeliyim, çok kızgınım. Bir iki hafta içinde bir basın toplantısı yapacağım. Artık lütfen bırakın gidin. Söyleyeceklerim var. Televizyonda ve stadyumda ağlayan çocuk, ağlayan genç görmek istemiyorum” ifadelerini kullandı.

Uslu, “Büyük vaatlerle, umutlarla gelmiş olabilir ama olmadı, yapamadı, beceremedi! Gitsin, olmuyor!” diyerek Koç’un yönetim becerilerini sorguladı. Devamında, “Fenerbahçe kulübü hiçbir zaman yerlerde kalmaz, ben de çıkarım. Ben başkanlıktan kaçmam. Aziz Yıldırım da çıkar, başkası da çıkar. Hakan Bilal Kutlualp çıktı. Fenerbahçe hiçbir zaman sahipsiz kalmaz” şeklinde konuştu. Uslu, lider haberlerine yaptığı değerlendirmede, “Yeter artık! Sabrımız taştı! Bu kulüp, sadece futbolda değil birçok alanda başarısız oldu ve olmaya devam ediyor” diye ekledi.