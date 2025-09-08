Makam Katına Barikatlar Kuruldu

GERGİN GÜNLER YAŞANIYOR

Siyaset sahnesinde tansiyon oldukça yüksek. CHP’nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılması sonrası Gürsel Tekin, kayyum olarak atanırken gerilim tavan yaptı. Sabah saatlerinde, olayların yoğunlaştığı bina önünde barikatlar kuruldu. Gürsel Tekin, öğlen saatlerinde binanın önüne geldi ve burada gazetecilere açıklamalar yaptı. Daha sonra polis ekipleri eşliğinde binaya girdi.

BASIN ODASINDA GERİLİM

Kayyum Gürsel Tekin, basın odasına geçtikten sonra gazeteciler binadan çıkarıldı. Diğer yandan, sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda milletvekili ve yetkililerin makam odası girişine barikat kurduğu görüldü. CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya’nın sosyal medyadan paylaştığı bir videoda, “Kayyum Gürsel Tekin buraya çıkamayacak. Gürsel Tekin bu makama oturamayacak.” açıklaması dikkat çekti.

Öğlen saatlerinde Tekin’in binaya girişi beklenirken CHP’li üyeler polis ile çatıştı ve barikat kurdu. Binaya giden yollar, belediye bankları, merdivenler, dubalar ve çöp kovaları gibi nesnelerle kapatıldığı gözlemlendi. Olayın olduğu bölgede CHP’li milletvekilleri ve yöneticiler, barikata destek vererek Gürsel Tekin’i beklemeye devam etti.