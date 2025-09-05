Makas Atan Çekici Sürücüsüne Ceza

K.D.’NİN DÜĞÜN KONVOYUNDAKİ DAVRANIŞLARI TESPİT EDİLDİ

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, K.D.’nin düğün konvoyunda çekici kullanarak emniyet şeridinde seyahat ettiğini, makas attığını ve trafiği tehlikeye düşürdüğünü sosyal medyada yayına giren görüntülerle belirledi.

POLİS, CEZA VE YASAL İŞLEM BAŞLATTI

Olayla ilgili olarak bir çalışma yürüttü ve sürücüye ‘Emniyet şeridini kullanmak’, ‘Makas atmak’ ve ‘Trafiği tehlikeye düşürecek şekilde araç kullanmak’ suçlarından toplamda 19 bin 527 lira para cezası uygulandı. Ek olarak, K.D.’nin sürücü belgesine geçici süreyle el kondu.