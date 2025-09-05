Gündem

Makas Atan Çekici Sürücüsüne Ceza

makas-atan-cekici-surucusune-ceza

K.D.’NİN DÜĞÜN KONVOYUNDAKİ DAVRANIŞLARI TESPİT EDİLDİ

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, K.D.’nin düğün konvoyunda çekici kullanarak emniyet şeridinde seyahat ettiğini, makas attığını ve trafiği tehlikeye düşürdüğünü sosyal medyada yayına giren görüntülerle belirledi.

POLİS, CEZA VE YASAL İŞLEM BAŞLATTI

Olayla ilgili olarak bir çalışma yürüttü ve sürücüye ‘Emniyet şeridini kullanmak’, ‘Makas atmak’ ve ‘Trafiği tehlikeye düşürecek şekilde araç kullanmak’ suçlarından toplamda 19 bin 527 lira para cezası uygulandı. Ek olarak, K.D.’nin sürücü belgesine geçici süreyle el kondu.

ÖNEMLİ

Flaş

Fenerbahçe Yeni Teknik Direktör Arıyor

Fenerbahçe, yeni teknik direktör arayışında Domenico Tedesco'yu gündemine aldı. Sportif direktör Devin Özek, başkan Ali Koç'a aday olarak sundu. Yeni ismin hafta başında açıklanması bekleniyor.
Flaş

İsim Benzerliği İflas Avukatını Zorladı

Indiana'da ikamet eden iflas avukatı Mark Zuckerberg, adının ünlü Meta CEO'suyla karıştırılmasından şikayetçi. Alanında yaşadığı olumsuz etkiler nedeniyle hukuki süreç başlattı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.