Makas Atan Sürücülere Sert Yaptırımlar Geliyor

DENETİM SONUÇLARI AÇIKLANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, emniyet ve jandarma trafik ekiplerinin 6-13 Şubat tarihleri arasında 2 milyon 948 bin 764 aracı denetlediğini duyurdu. Yapılan denetimlerde, mevzuatta izin verilmeyen araçlara ışıklı veya sesli uyarı işareti bulunduran 42 sürücüye işlem yapıldı. Hız ihlalinde bulunan 119 bin 400, periyodik muayenesi yapılmamış 21 bin 955, emniyet kemeri kullanmayan 23 bin 341, sürücü belgesiz araç kullanan 11 bin 477 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 6 bin 660 sürücü de dahil olmak üzere toplamda 462 bin 352 araca ve sürücüye işlem uygulandı.

YENİ YAPTIRIMLAR YOLDA

Bakan Yerlikaya, 1 Ocak-14 Şubat tarihleri arasında makas atma olarak bilinen tehlikeli şerit değiştirme ihlali nedeniyle toplam 12 bin 919 aracın ve sürücünün işlem gördüğünü açıkladı. Ayrıca, yeni yaptırımlar yönünde çalışmaların sürdüğünü belirterek, “İçişleri Bakanlığı olarak, bu ihlalin ve yol açtığı kazaların önlenmesi amacıyla; idari yaptırımların artırılması, sürücü belgesinin geri alınması ve araçların trafikten men edilmesine yönelik mevzuat çalışmalarımız tamamlanmak üzere.” ifadesini kullandı. Yerlikaya, “Unutmayın! Trafikte makas atmak sadece kendi canınızı değil, diğer sürücülerin hayatını da tehlikeye atar.” diyerek dikkat çekti.