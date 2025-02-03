Malatya’da 6 Şubat’ta Eğitime Ara Verilecek

DEPREMİN YILDÖNÜMÜ İÇİN EĞİTİME ARA VERİLİYOR

6 Şubat 2023’te meydana gelen depremlerin 2’nci yıl dönümü sebebiyle Malatya’da eğitim faaliyetlerine 1 gün ara veriliyor. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personel, bu özel günde idari izinli sayılacak.

VALİLİKTEN YAPILAN AÇIKLAMA

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, “6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen asrın felaketinin 2. yıl dönümünde ilimizde düzenlenecek anma programı ve depremde yakınlarını kaybetmiş vatandaşlarımız tarafından yapılacak mezarlık ziyaretleri nedeniyle; kamu kurum ve kuruluşlarımızda çalışan personelimiz, kamu hizmetlerini aksatmayacak, tüm tedbirler alınacak şekilde, 6 Şubat 2025 tarihinde bir gün idari izinli sayılacak.” ifadeleri yer aldı.

TRAFİK YOĞUNLUĞU UYARISI

Kent genelinde trafik yoğunluğu yaşanabileceği belirtildi. Ayrıca, öğrenci taşımacılığında kullanılan servis araçlarının da ekstra bir trafik yoğunluğu oluşturabileceği değerlendirildi. Bu nedenlerden dolayı, il genelindeki resmi ve özel tüm okullarda eğitim-öğretime 6 Şubat’ta 1 gün süreyle ara verileceği ifade edildi.