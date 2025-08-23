Malatya’da Araç Çarpışması: 4 Ölü, 2 Yaralı

Gündem

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucunda 4 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı. Edinilen bilgilere göre, sürücüleri henüz belirlenemeyen 23 BC 278 plakalı otomobil, 16 BTE 244 plakalı hafif ticari araç ile Bayramuşağı mevkisinde kaza yaptı.

Olayın ardından durum hemen ilgili birimlere bildirildi. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis, polis, AFAD ve UMKE ekipleri yönlendirildi. İlk belirlemelere göre, kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslar ile hastaneye taşındı.

