Malatya’da Bıçakla Yaralanan Kadın Öldü

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER VE ZAMAN

Dün akşam saatlerinde Bahri Mahallesi’nde bir olay meydana geldi. Y.K., eve döndüğünde eşi Emine Kolay’ı mutfakta bıçakla yaralı durumda buldu. Bu durum üzerine derhal sağlık ekipleri adrese yönlendirildi.

SAĞLIK DURUMU VE HASTANEYE KALDIRILMA

İlk müdahaleyi sağlık ekibi gerçekleştirdi. Bir çocuk annesi olan Emine Kolay, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Kolay, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

SUÇLAMALAR VE İFADELER

Olayın ardından jandarma ekipleri Y.K.’yi gözaltına aldı. Y.K., jandarma ifadesinde iki yıllık evli olduklarını, eşinin sara hastası olduğunu ve zaman zaman baygınlık geçirdiğini anlattı. Eve geldiğinde mutfakta bıçağın üzerine düştüğünü iddia etti. Y.K.’nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.