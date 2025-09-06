Gündem

Malatya’da Bıçakla Yaralanan Kadın Öldü

Dün akşam saatlerinde Bahri Mahallesi’nde yaşanan olayda, Y.K. eve döndüğünde eşi Emine Kolay’ı mutfakta bıçakla yaralanmış bir şekilde buldu. İhbar üzerine olay yerine hemen sağlık ve güvenlik ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı 1 çocuk annesi Emine Kolay, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Emine Kolay, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

Olaydan sonra jandarma ekipleri Y.K.’yi gözaltına aldı. Y.K. ifadesinde, “2 yıllık evliyiz, eşim sara hastası, zaman zaman baygınlık geçiriyor” diyerek olay anını anlattı. Ayrıca eşini eve geldiğinde mutfakta bıçağın üzerine düşmüş halde bulduğunu öne sürdü. Y.K.’nin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

