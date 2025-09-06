Malatya’da Bıçakla Yaralanan Kadın Öldü

OLAYIN YERİ VE ZAMANI

Dün akşam saatlerinde Bahri Mahallesi’nde bir olay meydana geldi. Y.K., eve geldiğinde eşi Emine Kolay’ı mutfakta bıçakla yaralanmış bir halde buldu. Bu durumun ardından hemen sağlık ekiplerine haber verildi.

SAĞLIK MÜDAHALESİ VE TEDAVİ

Sağlık ekibi, Emine Kolay’a ilk müdahaleyi yaparak, onu Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Burada yoğun bakım ünitesinde tedavi edilen 1 çocuk annesi Kolay, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

JANDARMANIN MÜDAHALESİ VE İFADELER

Olay sonrasında jandarma ekipleri Y.K.’yi gözaltına aldı. Y.K., ifadesinde iki yıllık evli olduklarını, eşinin sara hastası olduğunu ve zaman zaman baygınlık geçirdiğini söyledi. Ayrıca, eve geldiğinde mutfakta bıçağın üzerine düştüğünü öne sürdü. Y.K.’nin jandarmadaki işlemleri hala devam ediyor.