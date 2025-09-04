Malatya’da Hasat Dönemi Başladı!

HASAT DÖNEMİ BAŞLADI

Malatya’da üreticiyi sevindiren coğrafi işaretli ürün olarak bilinen Arapgir mor reyhanında hasat dönemi başlamış durumda. Kozluk Çayı Vadisi’nde gerçekleştirilen mor reyhan üretimi, üçüncü hasat aşamasına ulaşmışken, bu süreçte elde edilen yüksek verim, üreticinin mutluluğunu artırıyor. Geçtiğimiz dönemde coğrafi işaret alan mor reyhan, artık bölgede 100 çiftçi tarafından yetiştiriliyor.

VERİMLİ ÜRETİM ALANLARI

Mor reyhanın üretim alanı 350-400 dekar civarında yer alıyor ve yılda ortalama 4-5 kez hasat yapma imkanı sunuyor. Dekar başına elde edilen 3-3,5 ton yaş reyhan, üreticinin beklentilerini karşılıyor. Ürün yalnızca yaş haliyle değil, aynı zamanda çay, baharat, reçel ve şerbet yapımında da kullanılıyor. Bu özel ürün, Türkiye dışında Almanya, Hollanda ve Japonya’ya da ihraç ediliyor.