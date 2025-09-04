Gündem

Malatya’da Hasat Dönemi Başladı!

HASAT DÖNEMİ BAŞLADI

Malatya’da üreticilerin yüzünü güldüren coğrafi işaretli ürün olan Arapgir mor reyhanında hasat dönemi başladı. Kozluk Çayı Vadisi’nde yetiştirilen bu ürün için hasat çalışmaları sürüyor. Yılda ortalama 4-5 kez hasat imkanı sunan mor reyhanda, üçüncü hasat gerçekleşti. Verimin iyi olması, üreticilerin mutluluğunu arttırıyor. Coğrafi işaret almasının ardından bölgede 100 çiftçi tarafından üretilmeye başlanan mor reyhan, verimiyle de dikkat çekiyor.

ÜRETİMDE ÖNEMLİ RAKAMLAR

Yılda 4-5 hasat imkanı sunan mor reyhanın üretimi, 350-400 dekar alanda gerçekleştiriliyor. Dekar başına 3-3,5 ton yaş reyhan toplanması, üreticilerin memnuniyetini arttırıyor. Mor reyhan sadece yaş haliyle değil, aynı zamanda çay, baharat, reçel ve şerbet yapımında da kullanılıyor. Bu ürünler, Türkiye’nin yanı sıra Almanya, Hollanda ve Japonya gibi ülkelere ihraç ediliyor.

