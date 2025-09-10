Gündem

Malatya’da İki Yük Treni Çarpıştı

malatya-da-iki-yuk-treni-carpisti

DÜZELTME YAPILAN TRAFİK KAZASI

Malatya’nın Hekimhan ilçesinde iki yük treninin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 makinist yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde Hasan Çelebi Mahallesi civarında gerçekleşti. Demir cevheri ve yakıt yüklü olan iki tren çarpıştı. Olayın bildirilmesinin ardından bölgeye sağlık, itfaiye, UMKE ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

YARALININ TEDAVİ SÜRECİ

Kazanın ardından ismi henüz öğrenilemeyen 1 makinist yaralandı. Yaralı makinist, sağlık ekiplerinin müdahalesinin sonrasında Hekimhan Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili olarak teknik inceleme başlatıldı.

ÖNEMLİ

Gündem

Şeker, Güvenli Yuva Altında Kalacak

Kötü muameleye maruz kalan maymun, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından koruma altına alındı ve Tarsus Doğa Parkı'na yerleştirildi.
Gündem

Kültepe’deki Kazılar 77 Yıldır Devam Ediyor

Kültepe Kaniş-Karum Ören Yeri'nde süren kazılara, Avusturya, Japonya, Kore, ABD ve İtalya'dan gelen arkeologlar katılıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.