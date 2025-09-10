Malatya’da İki Yük Treni Çarpıştı

DÜZELTME YAPILAN TRAFİK KAZASI

Malatya’nın Hekimhan ilçesinde iki yük treninin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 makinist yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde Hasan Çelebi Mahallesi civarında gerçekleşti. Demir cevheri ve yakıt yüklü olan iki tren çarpıştı. Olayın bildirilmesinin ardından bölgeye sağlık, itfaiye, UMKE ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

YARALININ TEDAVİ SÜRECİ

Kazanın ardından ismi henüz öğrenilemeyen 1 makinist yaralandı. Yaralı makinist, sağlık ekiplerinin müdahalesinin sonrasında Hekimhan Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili olarak teknik inceleme başlatıldı.