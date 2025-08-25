Malatya’da İş Kazası: Operatör Hayatını Kaybetti

İŞ KAZASI MALATYA’DA CAN ALDI

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde trajik bir iş kazası meydana geldi. İkizce Mahallesi’ndeki bir şantiyede gerçekleşen olayda, kazı çalışması yapan M.A., yaklaşık 3 metre derinliğindeki alana devrilen iş makinesinin altında kalıyor.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Olay anında çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine sağlık ekipleri hemen olay yerine yönlendiriliyor. Ağır yaralanan genç operatör, daha sonra Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılıyor fakat burada hayatını kaybediyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

M.A.’nın cenazesi, hastanedeki işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu’na gönderiliyor. Olayla ilgili olarak bir soruşturma süreci başlatılıyor.