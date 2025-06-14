Malatya’da Kaza, Bir Kişi Yaralandı

MALATYA’DA KORKUTAN KAZA

Malatya’da korkutucu bir kaza meydana geldi. Sivas yolu Toksöğüt mevkiinde, Şanlıurfa’dan yola çıkan ve Samsun’a giden, 30’dan fazla yolcu taşıyan bir otobüs, bir kamyonet ile çarpışarak refüje çıktı.

BİR KİŞİ YARALANDI

Kaza sonucunda, otobüs ve kamyonetin karıştığı olayda bir kişi yaralanıyor. Yaralanan kişinin durumu ile ilgili detaylar henüz paylaşılmadı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili olarak, polis ekipleri tarafından geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Kazanın nedenlerine dair araştırmalar devam ediyor.