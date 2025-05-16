Gündem

Malatya’da Kaza Sonrası Araç Yandı

malatya-da-kaza-sonrasi-arac-yandi

OTOMOBİL KAZASI MEYDANA GELDİ

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde, henüz ismi bilinmeyen bir otomobil sürücüsü Tandoğan Mahallesi’nde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, karşı yönden dönüş yapmakta olan 44 AEC 327 plakalı Chevrolet marka bir araca çarptı.

ARAÇTA YANGIN ÇIKTI

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, daha sonra bir site duvarına çarparak alev aldı. Olayın hemen ardından polis ve itfaiye ekipleri, ihbar doğrultusunda hızla olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınıp söndürüldü.

GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Olay anı, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Her iki araçta da maddi hasar meydana geldiği kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

ÖNEMLİ

Gündem

Microsoft, Teams’i Office’ten çıkarıyor

Microsoft, Avrupa Birliği'nin rekabet soruşturması çerçevesinde Office yazılımından Teams'i ayırarak rekabeti artırma sözü verdi. Şirket, indirimli satış ve veri taşınabilirliğine de onay verdi.
Gündem

Ali Özgentürk İcin Anma Töreni Yapıldı

Beyoğlu'ndaki Atlas Sineması'nda usta yönetmen ve senarist Ali Özgentürk anısına bir anma töreni gerçekleştirildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.