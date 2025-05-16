Malatya’da Kaza Sonrası Araç Yandı

OTOMOBİL KAZASI MEYDANA GELDİ

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde, henüz ismi bilinmeyen bir otomobil sürücüsü Tandoğan Mahallesi’nde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, karşı yönden dönüş yapmakta olan 44 AEC 327 plakalı Chevrolet marka bir araca çarptı.

ARAÇTA YANGIN ÇIKTI

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, daha sonra bir site duvarına çarparak alev aldı. Olayın hemen ardından polis ve itfaiye ekipleri, ihbar doğrultusunda hızla olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınıp söndürüldü.

GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Olay anı, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Her iki araçta da maddi hasar meydana geldiği kazayla ilgili inceleme başlatıldı.