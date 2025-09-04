Malatya’da Mor Reyhan Hasadı Başladı!

HASAT DÖNEMİ BAŞLADI

Malatya’da üreticilerin yüzünü güldüren coğrafi işaretli ürün için hasat dönemi başladı. Kozluk Çayı Vadisi’nde Arapgir mor reyhanı yetiştiren üreticilerin hasat mesaisi başladı. Mor reyhanda yılda ortalama 4-5 kez hasat gerçekleştiriliyor ve şu an üçüncü hasat dönemi yaşanıyor. Ürün veriminin iyi olması, üreticilerin yüzünü güldürüyor. Coğrafi işaret almasının ardından bölgede 100 çiftçi tarafından üretilmeye başlanan mor reyhan, verimiyle dikkat çekiyor.

ÜRETİM VERİMİ YÜKSEK

Mor reyhan, yılda 4-5 hasat yapabilme imkanı sunarak 350-400 dekar alanda üretiliyor. Tek bir dekardan ise 3-3,5 ton yaş reyhan elde edilmesi, üreticileri memnun ediyor. Mor reyhan sadece yaş haliyle değil, aynı zamanda çay, baharat, reçel ve şerbet yapımında da kullanılıyor. Bu ürünler, yalnızca Türkiye’de değil, ayrıca Almanya, Hollanda ve Japonya’ya kadar ihraç ediliyor.