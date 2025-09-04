Gündem

Malatya'da Reyhan Hasadı Başladı! 3,5 Ton

MALATYA’DA HASAT DÖNEMİ BAŞLADI

Malatya, üreticinin yüzünü güldüren coğrafi işaretli üründe hasat sürecine girdi. Kozluk Çayı Vadisi’nde yetişen Arapgir mor reyhanında üçüncü hasat başladı. Yılda ortalama 4-5 kez hasat yapılabilen mor reyhanda, bu yıl verim oldukça iyi, bu da üreticilerin yüzünü güldürüyor. Coğrafi işaret aldıktan sonra bölgede 100 çiftçi tarafından üretilmeye başlanan mor reyhan, yüksek verimiyle de dikkat çekiyor.

MOR REYHANIN VERİMİ

Mor reyhan, yıllık 4-5 hasat imkanı sağlayarak, toplamda 350-400 dekar alanda yetiştiriliyor. Dekar başına 3-3,5 ton yaş reyhan toplanması üreticiyi oldukça memnun ediyor. Mor reyhan, sadece yaş formuyla değil, aynı zamanda çay, baharat, reçel ve şerbet yapımında da kullanılıyor. Bu değerli ürünler, yalnızca Türkiye pazarında değil, aynı zamanda Almanya, Hollanda ve Japonya gibi ülkelere de ihraç ediliyor.

