Malatya’da Sağanak Araçları Mahsur Bıraktı

METEOROLOJİDEN UYARI SONRASI SAĞANAK YAĞIŞ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan ‘sarı kodlu’ uyarının ardından Malatya’da etkili olan sağanak yağış, kentin günlük yaşamını olumsuz yönde etkiliyor. Öğleden sonra kent merkezi ile bazı çevre ilçelerde başlayan bu sağanak, yolları ve caddeleri suyla doldururken, araç trafiğinde de yoğunluk oluşturuyor.

SU BİRİKİNTİLERİ VE ARAÇ TRAFİĞİ SORUNU

Kentte, caddelerde biriken su nedeniyle araçlar kontrollü bir şekilde ilerlemek zorunda kalıyor. Sakinler, sağanaktan korunmak amacıyla otobüs durakları ve iş yerlerine sığınarak yağışın etkisinden kaçıyor. Sağanağın aralıklarla devam etmesi sebebiyle su birikintileri bazı sokaklarda ve caddelerde yoğunlaşıyor.

ARAÇLAR KURTARILIYOR

Ayrıca, su birikintilerine mahsur kalan araçlar, itfaiye ve belediye ekiplerinin müdahaleleriyle kurtarılıyor. Malatya’da devam eden sağanak yağış, yerel ekiplerin yoğun çalışması ve müdahaleleriyle etkisini sürdürüyor.