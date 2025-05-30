Malatya’da Sağanak Su Baskını Oluşturdu

MALATYA’DA SAĞANAK YAĞIŞ YAŞANILIYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün ‘sarı kodlu’ uyarısının ardından Malatya’da başlayan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Öğleden sonra kent merkezinde ve bazı ilçelerde etkili olmaya başlayan yağış, bazı caddelerin ve yolların suyla dolmasına neden oldu. Sokak ve caddelerde su birikintileri oluşurken, bu durum araç yoğunluğuna yol açtı.

ARACILAR İLERLEMEKTE ZORLANIYOR

Kentteki caddelerde ve sokaklarda araçlar kontrollü bir şekilde ilerliyor. Sağanak nedeniyle kent sakinleri, yağıştan korunmak amacıyla otobüs durakları ve iş yerleri gibi kapalı alanlara sığınmak durumunda kaldı. Yağmur aralıklarla devam ederken, su birikintisi oluşan caddelerde mahsur kalan araçlar için itfaiye ve belediye ekipleri yardım çalışmalarını sürdürüyor.