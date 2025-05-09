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Malatya’da Yangında 11 Kişi Etkilendi

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YANGIN MALATYA’DA BÜYÜDÜ

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesindeki Turgut Özal Mahallesi’nde yer alan 5 katlı apartmanın en üst katında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören çevre sakinleri durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ve UMKE ekipleri yönlendirildi. Alevlerin hızla büyümesiyle birlikte yan apartman da yoğun dumanla doldu.

DUMANDAN ETKİLENENLER OLDU

İtfaiye ekiplerinin yangına yaklaşık 30 dakika süren müdahalesinin ardından alevler kontrol altına alındı ve söndürüldü. Dumandan etkilenen 11 kişi, itfaiye ekipleri tarafından tahliye edilerek olay yerinde bekletilen ambulanslara alındı. Sağlık ekipleri, bu kişilere ilk müdahaleleri yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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