Malatya Mor Reyhanındaki Hasat Başladı

HASAT DÖNEMİ BAŞLADI

Malatya’da üreticilerin mutluluğunu artıran coğrafi işaretli ürün olan mor reyhanın hasat dönemi başladı. Kozluk Çayı Vadisi’nde yer alan Arapgir’de mor reyhan yetiştiren çiftçiler için hasat mesaisi yoğun bir şekilde sürüyor. Yılda ortalama 4-5 kez hasat yapılabilen mor reyhanda, üçüncü hasat gerçekleşti. Verimin yüksek olması, üreticilerin yüzünü güldürüyor.

VERİM VE ÜRETİM ORANLARI

Mor reyhanın coğrafi işaret almasının ardından bölgede 100 çiftçi tarafından üretilmeye başlanması, ürünün verimini de artırdı. Yılda 4-5 kez hasat edilebilen mor reyhanın üretimi 350-400 dekar alanda yapılıyor. Dekar başına 3-3,5 ton yaş reyhan alınması, üreticiyi memnun eden bir durum.

Sadece yaş haliyle değil, Arapgir mor reyhanı ayrıca çay, baharat, reçel ve şerbet yapımında da kullanılıyor. Bu özel ürünler, yalnızca Türkiye pazarında değil, Almanya, Hollanda ve Japonya gibi ülkelerde de ihraç ediliyor.