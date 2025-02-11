“Malezya Başbakanı İbrahim’den Türkiye’ye Övgü”

MALEZYALI BAŞBAKAN, TÜRKİYE’YE ÖVGÜLER YAĞDIRDI

Malezya Başbakanı İbrahim, Türkiye ile olan ilişkilere dair önemli açıklamalar yaptı. “Bu uzun bir yol” diyerek Türkiye’yle olan ticaret hacminin artırılmasının önemine dikkat çekti. “Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’la da bunu konuştuk. Şu anki ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarmayı konuştuk” ifadelerini kullandı. Karşılıklı iş birliklerinin desteklendiğini belirterek, savunma ekosisteminde mutabık kalındığını vurguladı.

TÜRKİYE HAVACILIKTA DÜNYA SEVİYESİNDE

Başbakan, “Sizin hükümetiniz bize şunun güvencesini verdi. Havaalanlarıyla ilgili kurumumuzun Sabiha’daki etkinliğine devam edeceğini söylediniz” dedi. İbrahim, “Baktığımızda Türkiye dünya seviyesinde parlayan bir seviyeye gelmiş durumda havacılık konusunda” şeklinde değerlendirmelerde bulunarak, Türkiye’nin bu alandaki örnek teşkil ettiğini ifade etti. Türk hava yollarındaki devrimden de bahsederek, güçlü ve etkin bir havalimanı deneyimi yaşadıklarını aktardı.

İŞBİRLİKLERİ ARTACAK

Malezya Başbakanı ayrıca, “Ayrıca petrol, enerji, dijital gelişimde ve afet konusunda işbirlikleri olacak” diyerek, iki ülke arasındaki işbirliklerinin genişleyeceğini belirtti. Türkiye’nin uluslararası düzeydeki rolünü ön plana çıkararak, işbirliklerinin her alanda derinleşeceğine inandığını ifade etti.