Malezya’dan Erdoğan’a İrem Derici Şarkılı Paylaşım

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN MALZAYA ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asya turu çerçevesinde Malzeya, Endonezya ve Pakistan’a ziyaretlerde bulunacak. İlk durak olarak Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’a gitmişti. Resmi temaslar gerçekleştirecek olan Erdoğan, bölge ile ilişkilere ivme kazandırmayı hedefliyor.

MALEZYA BAŞBAKANI’NDAN TEŞEKKÜR MESAJI

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik sosyal medya hesabından bir teşekkür mesajı yayımladı. Instagram üzerinden yapılan paylaşımda, iki ülke arasındaki ticari iş birliğinin güçlendirilmesine olan ihtiyaç belirtildi. Enver, Erdoğan ve Türk heyetinin varlığından duyduğu memnuniyeti ifade etti ve bu ziyaretlerin gelecekte daha geniş kapsamlı iş birliklerine kapı aralayacağını vurguladı. “Teşekkür ederim, görüşmek üzere.” sözleriyle paylaşımını sonlandıran Enver İbrahim, Türkiye ile Malezya arasındaki dostane ilişkileri ön plana çıkardı.

İREM DERİCİ ŞARKISI DİKKAT ÇEKTİ

Başbakan Enver’in paylaşımında İrem Derici’nin “Kalbimin Tek Sahibine” parçası çalması da dikkat çekti. Şarkının sözlerinde, mutluluğun ve huzurun önemi dile getiriliyor. “Dualar eder insan, mutlu bir ömür için” ifadesiyle başlayan parçada, aşkın, huzurun ve beraberliğin güzellikleri vurgulanıyor. Şarkı, sevgi dolu bir ilişkinin önemini ortaya koyuyor.