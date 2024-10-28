Maliye Bakanı’ndan Yasa Dışı Bahise Mücadele

VERGİ VE KAMU KAYIPLARINA DİKKAT

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi, hasılat ve kamu payı kaybına neden olan kayıt dışı ekonomik faaliyetleri ve mali suçları önlemeye yönelik çabaların devam ettiğini belirtti. Yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadele, suç gelirlerinin transferinin ve aklanmasının önlenmesi açısından büyük önem taşıyor. MASAK, yasa dışı bahis tahsilatlarının ödeme ve elektronik para kuruluşlarında toplandıktan sonra banka hesaplarına aktarıldığını ve bu tutarların kripto varlıklara dönüştürülerek suç örgütü yöneticilerine iletildiğini açıkladı. 2022-2024 yıllarında 280 binden fazla banka hesabının bu amaçla kullanıldığını ve bu hesapları kullandıran kişilerle ilgili bilgilerin adli makamlara iletildiğini bildirdi.

YASA DIŞI BAŞVURAN SİTELERE OPERASYON

Bu kapsamda, “Acarbet, Atlasbet, Avrupabet, Nakitbahis, Palacebet, Perabet, Ultrabet, Meritking, Meritslot” gibi isimlerle faaliyet gösteren yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin 1 milyondan fazla ödeme ve e-para hesabının kapatıldığı belirlendi. Yasa dışı bahis tahsilatı amacıyla kullanılan 3 binden fazla sanal POS için kapatma işlemi gerçekleştirildi. Ayrıca, kripto varlıkları dönüşümünü sağlamak amacıyla açılan sahte bir kripto varlık hizmet sağlayıcısının da kapatıldığı belirtildi. Geçen yıl yaklaşık 500 milyon lira ve 5,5 milyon dolarlık yasa dışı bahis işlemi engellendi. Bu yıl da gerçekleştirilen Sibergöz-46 Operasyonu’nda yaklaşık 7 milyar liralık haksız kazanç tespit edildi.

SİBER OPERASYONLAR HIZLANIYOR

Türkiye’nin en büyük siber operasyonu olan Sibergöz-14’te de milyarlarca lira değerinde suç gelirine el konuldu. Yasa dışı bahis tahsilatlarını gerçekleştiren ve finansal sistemde binlerce hesabı kiralayarak suç örgütlerine aktarımına yardımcı olan iki büyük organize suç oluşumunun finansal akışları da kesildi. Organizasyon yöneticileriyle finansal altyapıyı kuran, yazılım ve donanım işlemlerini gerçekleştiren kişilerin bilgileri de adli makamlara bildirildi.

MİLLİ PİYANGO’DAN İHLAL İHBARLARI

Milli Piyango İdaresi (MPİ), illegal olarak düzenlenen her türlü şans oyununu ve bahsi sanal ortamda oynatan siteleri tespit ederek Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) ihbarda bulunuyor. Geçen yıl 168 bin, bu yılın ocak-eylül döneminde ise 183 bin internet sitesine yönelik tespit yapıldı ve erişim engelli getirilmesi için ihbarda bulunuldu. Bu yıl aylık ortalama 20 bin civarında site için önlem alındı. Erişimi engellenen sitelerin büyük çoğunluğunun ABD menşeli olduğu görüldü.

SUÇ DUYURULARI DEVAM EDİYOR

MPİ, 2016-2023 döneminde erişimin engellenmesine rağmen farklı isimlerle faaliyet göstermeye devam eden 168 bin site hakkında yasal işlem yapılması amacıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Bu dönem boyunca 739 defa erişim engeline tabi tutulan Meritking, Meritbet, Meritslot gibi siteler hakkında da yasal işlem başlatıldı. Ocak-eylül döneminde erişim engeli getirilen siteler hakkında delillendirme çalışmaları devam ediyor. Yasa dışı faaliyetler için para transferine aracılık edenlerin cezalandırılması için yeni bir suç duyurusunda da bulunulması planlanıyor.

VATANDAŞLARA UYARI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sanal ortamda faaliyet gösteren ve suç örgütleri tarafından işletilen yasa dışı site ve oyun platformlarının kamu maliyesi ile toplum düzenine tehdit oluşturduğunu vurgu yaptı. “Yurt dışında kurulu sunucular üzerinden ülkemize yönelik yayın yapan ve organize suç örgütleri tarafından işletildiğini değerlendirdiğimiz internet siteleri, suçtan elde ettikleri gelirleri ya yurt dışına transfer ediyor ya da aklıyor” dedi.