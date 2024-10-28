Maliye Denetimi Kapı Kapı Gelecek: POS Kullanımında Cezalar Var

YENİ NESİL ÖDEME CİHAZLARIYLA KAYIT DIŞI EKONOMİ MÜCADELESİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kayıt dışı ekonomiyle mücadele amacıyla POS cihazları ve yazar kasayı birleştiren yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kullanımına geçilmesine rağmen eski tip POS cihazlarını kullananlara ceza uygulayacak. Bakanlık, kayıt dışı ekonomiyle ilgili perakende satış fişi ve fatura gibi mali belgelerin zamanında ve doğru düzenlenmesi, kartla ödeme yöntemlerinin genişletilmesi gibi çeşitli tedbirleri hayata geçirdi. 2013 yılında başlatılan uygulama ile perakende işletmelerde banka kartlarıyla ödeme yapma imkanı sunan seyyar EFT-POS cihazları, fiş düzenleyen ödeme kaydedici cihazlarla birleştirilerek yeni nesil cihazların kullanımı öngörülüyor. Bu sayede yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar üzerinden yapılan banka kartı tahsilatlarında slip ve ödeme kaydedici cihaz fişi tek belge halinde sunuluyor.

SUİSTİMALLERİN ÖNÜNE GEÇİLİYOR

Bu gelişme, seyyar EFT-POS cihazları üzerinden yapılan tahsilatların kayıtdışı kalmasına, bu cihazlarla yasadışı borç verilmesine veya fiş ve faturaların yanlış kişiler adına düzenlenmesine neden olan suiistimallerin önüne geçiyor. Uygulama ile eski tip POS cihazlarının belirli bir takvimle kullanımına son verilmesi ve EFT-POS özellikli yeni nesil ödeme kaydedici cihazların devreye alınması planlanıyor. Dönüşüm sürecinin tamamlanmadığı anlaşıldıktan sonra 30 Aralık 2023 tarihinde yayımlanan tebliğle bu dönüşümün en geç 1 Temmuz 2024 tarihine kadar yapılması gerekiliyor. Tebliğle, yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar üzerinden banka kartlarıyla ödeme alınmasının zorunlu hale gelmesi sağlanıyor.

BANKALARA YAZI, MÜKELLEFLERE BİLDİRİM GÖNDERİLDİ

Bakanlık, seyyar EFT-POS cihazlarının mükellefler tarafından kullanılmaya devam edildiğini tespit ettikten sonra, tüm banka ve ödeme kuruluşlarına resmi yazı gönderdi. Yazıda, perakende işletmelere daha önce hatalı olarak verilmiş seyyar EFT-POS cihazlarının kullanımına son verilmesi, bu cihazların mükelleflerden alınması ve yerine yeni nesil ödeme kaydedici cihazların ya da güvenli mali uygulama sistemine sahip cihazların verilmesi talep edildi. Yapılan denetimlerde, seyyar EFT-POS cihazı kullanmayı sürdüren mükelleflere SMS ve mektup ile bildirimlerde bulunuldu. Bakanlık, bu cihazların kullanımını sona erdirilmesini, banka ya da ödeme kuruluşlarına iade edilmesini ve yeni nesil cihazların temin edilmesini istedi. Bu durum sonucunda yasaklı seyyar EFT-POS cihazlarını kullanan mükelleflere, bilanço esasına göre defter tutanlara 20 bin lira, işletme hesabı esasına göre defter tutanlara ise 10 bin lira ceza uygulanacak. Ayrıca, bu cihazları geri almayan banka ve ödeme kuruluşlarına da 200 bin lira ceza kesilecek.

MÜKELLEF VE BANKALAR KONTROL ALTINA ALINIYOR

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergide adaletin sağlanması ve kayıt dışı ekonominin kontrol altına alınması için devam eden çalışmalara kararlılıkla sürdürdüklerini ifade etti. Şimşek, şunları belirtti: “Hatalı POS cihazlarının kullanımına son verilmesi, mükelleflerden cihazların geri alınması ve bunların yerine yeni nesil ödeme kaydedici cihazların verilmesi kayıt dışı ile mücadelede kritik öneme sahip. Bu değişimi gerçekleştirmeyen mükellefler ile banka ve ödeme kuruluşlarına ceza uygulanacak. Bakanlığımız, perakende ticaretteki kayıt dışı ile mücadelesine kararlılıkla ve kesintisiz olarak devam ediyor.”