Malmö İle Beşiktaş Karşılaşıyor!

MAÇ BİLGİSİ VE HAKEM

Tüpraş Stadı’nda 18.30’da başlayacak olan maçın hakemliğini Almanya Futbol Federasyonundan Sven Jablonski yapıyor.

BEŞİKTAŞ’IN HEDEFİ

Avrupa Ligi’ne peş peşe aldığı yenilgilerle giriş yapan Beşiktaş, Malmö ile oynayacağı karşılaşmada galibiyet hedefliyor. İlk maçında deplasmanda Ajax’a 4-0 kaybeden siyah-beyazlılar, İstanbul’da ağırladığı Eintracht Frankfurt’a da 3-1 yenildi. Beşiktaş, son olarak Fransa’da Olimpik Lyon’u 1-0 yenerek ilk galibiyetini aldı.

MALMÖ’NÜN DURUMU

Geride kalan 3 haftada Beşiktaş gibi sadece 1 galibiyet ve 2 yenilgi alan Malmö, kendi sahasında Glasgow Rangers’a 2-0 ve Olympiacos’a 1-0 mağlup oldu. İsveç temsilcisi, tıpkı Beşiktaş gibi tek galibiyetini Azerbaycan temsilcisi Karabağ karşısında 2-1’lik skorla elde etti.