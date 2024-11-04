Malmö Maçının Hakemi Belli Oldu!

MAÇIN HAKEMİ BELİRLENDİ

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’ndeki Malmö karşılaşmasında hangi hakemin görev alacağı kesinleşti. 6 Kasım Çarşamba günü Beşiktaş’ın İsveç temsilcisi Malmö ile oynayacağı 4. hafta mücadelesinde, Almanya Futbol Federasyonu’ndan hakem Sven Jablonski düdük çalacak.

MAÇIN DETAYLARI

UEFA’nın resmi açıklamasına göre, müsabaka Tüpraş Stadı’nda saat 18.30’da başlayacak. Jablonski, bu karşılaşmada Lasse Koslowski ve Eduard Beitinger ile birlikte yardımcı hakem olarak görev yapacak. Ayrıca, Tobias Reichel dördüncü hakem olarak yer alırken, Robert Schröder VAR ve Johann Pfeifer​​​​​​​ AVAR görevini üstlenecek.