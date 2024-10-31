Maltepe’de Kiracıya Şiddet Tehdidi

Olayın Gelişimi

Maltepe’de 5 yıl önce evini kiraya veren bir kadın, kiracısı hakkında aldığı şikayetler ve ödemelerde yaşanan sıkıntılar nedeniyle tartışma yaşadı. Kiracısıyla telefonla tartıştığı esnada, Malatya’da yaşayan ev sahibi kiracısını bıçaklama ve öldürme tehditleri savurdu. Bu tehdit anları cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Olay, 13 Eylül Cuma günü saat 21.00 sıralarında Bağlarbaşı Mahallesi’nde gerçekleşti.

Karşılıklı Tartışma ve Tehditler

Edinilen bilgilere göre, ev sahibi 5 yıl önce 19 yaşındaki oğluyla birlikte yaşayan bir kadına evini kiraladı. Ancak, kiracı hakkında sürekli şikayetler alan ve ödemelerde sorunlar yaşayan ev sahibi ile kiracısı arasında telefon görüşmesi sırasında gerginlik arttı. İddialara göre, bu telefon görüşmesinde kiracı ev sahibine “erkeksen gel görüşelim” diyerek meydan okudu. Ev sahibi, kiracısına ulaşamayıp telefon numarasını engelledikten sonra İstanbul’a gelerek durumu kendi gözleriyle görmek istedi.